Девушка из Витебска продала новополочанке фотографии щенка за 150 рублей

Іван Дзедушкін • 14/5/20 13:40 • Здарэнні

Жительница Новополоцка хотела купить ребенку щенка французского бульдога, но за 150 рублей получила только фотографии.



Она разместила объявление о покупке собаки в интернете. Вскоре с покупательницей связалась якобы заводчица, которая предложила щенков по очень выгодной цене.

В ходе переписки девушка прислала новополочанке фотографии симпатичных породистых щенков. Покупательницу смутила такая низкая цена, но продавец сослалась на то, что щенки последние в помете, поэтому продаются существенно дешевле рыночной стоимости.

При этом продавец хотела получить всю сумму — 150 рублей за щенка — вперед. Покупательница, однако, согласилась только на 50% предоплаты. Правда собаку после этого она так и не получила.

Новополочанка снова связалась с девушкой, а стала пенять на накладки и пообещала передать щенка через водителя салона мебели, который якобы поедет в Новополоцк на днях. Но при этом попросила выплатить остаток суммы.

Потерпевшая отправила деньги, но вожделенной собаки так и не дождалась. Спустя некоторое время женщина обратилась в милицию.

Оперативники угрозыска выяснили, что виртуальными щенками торговала 25-летняя жительница Витебска. Девушка никогда не занималась разведением собак, но зато в столь юном возрасте имеет несколько судимостей за кражи и мошенничество. В отношении витеблянки возбудили очередное уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.