Девушка из Витебска продала новополочанке фотографии щенка за 150 рублей
Жительница Новополоцка хотела купить ребенку щенка французского бульдога, но за 150 рублей получила только фотографии.
Она разместила объявление о покупке собаки в интернете. Вскоре с покупательницей связалась якобы заводчица, которая предложила щенков по очень выгодной цене.
В ходе переписки девушка прислала новополочанке фотографии симпатичных породистых щенков. Покупательницу смутила такая низкая цена, но продавец сослалась на то, что щенки последние в помете, поэтому продаются существенно дешевле рыночной стоимости.
При этом продавец хотела получить всю сумму — 150 рублей за щенка — вперед. Покупательница, однако, согласилась только на 50% предоплаты. Правда собаку после этого она так и не получила.
Новополочанка снова связалась с девушкой, а стала пенять на накладки и пообещала передать щенка через водителя салона мебели, который якобы поедет в Новополоцк на днях. Но при этом попросила выплатить остаток суммы.
Потерпевшая отправила деньги, но вожделенной собаки так и не дождалась. Спустя некоторое время женщина обратилась в милицию.
Оперативники угрозыска выяснили, что виртуальными щенками торговала 25-летняя жительница Витебска. Девушка никогда не занималась разведением собак, но зато в столь юном возрасте имеет несколько судимостей за кражи и мошенничество. В отношении витеблянки возбудили очередное уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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