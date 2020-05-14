Легковушка сгорела ночью в Орше. Видео

• 14/5/20 11:59 • Здарэнні

Ночью 14 мая возле дома на 1-й Молодежной улице в Орше сгорел легковой автомобиль.
Легковушка сгорела ночью в Орше. Фото МЧС

Сообщение о загорании авто пожарные получили в 2:54. Как оказалось, загорелся «Vokswagen Passat», припаркованный на стоянке возле дома.

В результате пожара люди не пострадали. Огнем в автомобиле, принадлежащем 50-летнему местному жителю, поврежден моторный отсек и салон автомобиля, сообщается МЧС.

Легковушка сгорела ночью в Орше. Фото МЧС

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

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