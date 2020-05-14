Лукашенко может посетить Витебскую область в ближайшее время

ННВ • 14/5/20 15:45 • Палітыка

О том, что Александр Лукашенко собирается проведать Витебщину толсто напекает приближенный к высшему должностному лицу телеграм-канал «ПУЛпервого».



Сегодня в канале появилось сообщение о том, что во время докладов членов правительства на столе Лукашенко лежала карта объединений сельских хозяйств Витебской области.

Напомним, что во время своего последнего визита в Витебск Лукашенко обсуждал проблемы АПК региона, а позже потребовал вернуть в бюджет 3 миллиарда рублей, которые должны хозяйства.

Он отверг идею облисполкома о создании единой объединяющей колхозы структуры. В результате было принято решение развивать тему холдингов и в области создаются несколько объединений, которые формируются вокруг перерабатывающих центров.