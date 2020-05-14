Лукашенко может посетить Витебскую область в ближайшее время
О том, что Александр Лукашенко собирается проведать Витебщину толсто напекает приближенный к высшему должностному лицу телеграм-канал «ПУЛпервого».
Сегодня в канале появилось сообщение о том, что во время докладов членов правительства на столе Лукашенко лежала карта объединений сельских хозяйств Витебской области.
Напомним, что во время своего последнего визита в Витебск Лукашенко обсуждал проблемы АПК региона, а позже потребовал вернуть в бюджет 3 миллиарда рублей, которые должны хозяйства.
Он отверг идею облисполкома о создании единой объединяющей колхозы структуры. В результате было принято решение развивать тему холдингов и в области создаются несколько объединений, которые формируются вокруг перерабатывающих центров.
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