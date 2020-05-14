Сервер за 5700 долларов купит Витебский горисполком

• 14/5/20 14:36 • Эканоміка

Витебский горисполком проводит закупку из одного источника двухпроцессорного сервера.
Компьютер, сервер. Фото pixabay.com

Согласно техническому заданию закупается сервер в корпусе Tower с двумя четырёхъядерными процессорами Intel Xeon с тактовой частотой 2,5 ГГц, 128 Гб оперативной памяти, 5-ю жесткими дисками объемом по 2 Тб и твердотельными накопителями по 256 Гб.

Новый сервер горисполкому должны поставить к Дню города — до 27 июня. Закупка осуществляется за счет бюджетных средств.

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