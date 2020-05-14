В Глубокском районе 94 заражения коронавирусом, в Шумилинском — 85

Сяржук Серабро • 14/5/20 23:51 • Здароўе

Два района Витебской области обновили информацию об эпидемиологической ситуации относительно коронавирусной инфекции.



В Глубокском районе на 14 мая было выявлено 94 случая заражения коронавирусом, тогда как 12 мая их было 83. Излечились от болезни 19 человек (12 мая выздоровевших пациентов было 18), сообщает местная газета. Таким образом за два дня добавилось 11 больных, выздоровел 1 пациент.

Спустя почти месяц появилась новая информация из Шумилинского района. Если 18 апреля там было зафиксировано 30 случаев COVID-19, то сейчас уже 85 — согласно газете «Герой працы», в стационаре проходили лечение 76 пациент, 9 человек лечатся амбулаторно. Выписаны из больницы уже 53 пациента, переболевшие коронавирусной инфекцией.

Всего в Беларуси зафиксировано 26 772 случая заражения коронавируом. Минздрав сообщает, что 8168 пациентов с этим заболеванием выздоровели, а 151 умер.