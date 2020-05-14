Заморозки до -2 °С ожидаются в эту ночь в окрестностях Витебска

ННВ • 14/5/20 23:21 • Экалогія

«Витебскобгидромет» предупреждает о неблагоприятном погодном явлении — заморозках.



Согласно данным синоптиков ночью 15 мая (пятница) в окрестностях Витебска ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов по шкале Цельсия.

Такие погодные условия неблагоприятны для высаженной в открытый грунт и неотапливаемые теплицы рассады, поэтому грядки лучше укрыть на ночь. Также мороз может повредить завязь на ягодных и плодовых деревьях, в садах можно применять обогрев при помощи дыма.