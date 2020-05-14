Заморозки до -2 °С ожидаются в эту ночь в окрестностях Витебска
«Витебскобгидромет» предупреждает о неблагоприятном погодном явлении — заморозках.
Согласно данным синоптиков ночью 15 мая (пятница) в окрестностях Витебска ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов по шкале Цельсия.
Такие погодные условия неблагоприятны для высаженной в открытый грунт и неотапливаемые теплицы рассады, поэтому грядки лучше укрыть на ночь. Также мороз может повредить завязь на ягодных и плодовых деревьях, в садах можно применять обогрев при помощи дыма.
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