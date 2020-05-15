Более 1000 случаев COVID-19 зафиксировано в регионах Витебщины без учета областного центра

Сяржук Серабро • 15/5/20 23:52 • Здароўе

О росте количества заразившихся коронавирусом продолжают сообщать регионы Витебской области.



Так в Городокском районе уже зафиксировано 89 случаев COVDI-19, тогда как 12 мая их было 71. Там вылечились 26 человек, таким образом, за три дня согласно информации районного штаба заболели 18 человек, а выздоровели только 5.

Еще в одном восточном районе — Лиозненском — за те же три дня количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом выросло с 66 до 74, сообщает газета «Сцяг перамогі». Выздровили в этом районе 36 человек, за три последних дня выписался только один пациент.

По состоянию на 14 мая в местной больнице находилось 40 пациентов с пневмониями, у 12 из них диагностирован COVID-19. Два пациента находятся в тяжелом состоянии, один из них получает увлажненный кислород, второй подключен к аппарату ИВЛ. Всего в Лиознеском районе зарегистрировано 146 случаев пневмонии, тогда как в прошлом году за тот же период было только 52.

В Полоцке и Полоцком районе зафиксировано 96 случаев коронавирусной инфекции, сообщает районная газета. Выздоровели 45 человек. Таким образом всего в регионе, с учетом Новополоцка, который находится в областном подчинении, зарегистрировано 240 заражений коронавирусом и 106 выздоровлений, как минимум 8 человек умерли.

С начала года в Полоцке и Полоцком районе пневмонией заболели 689 человек. Вылечили и выписали 552 пациентов, а в стационаре с воспалением легких там находятся 66 человек, куда делись еще 71 больной, издание не сообщает.

63 случая COVID-19 зафиксированы в Бешенковичском районе, правда, там выздоровели уже 53 человека, сообщает «Зара». С пневмонией в районной больнице 49 пациентов, у 4 из них коронавирусная инфекция. 4 человека, заразившихся коронавирусом, умерли.

Читатели из Чашникского района сообщают «ННВ», что 11 мая в одной из витебских больниц умерла 60-летняя пенсионерка из Новолукомля, женщину, по словам очевидца, похоронили в закрытом гробу, хотя причиной смерти указана острая сердечная недостаточность. Количество заражений в районе оценивают от нескольких десятков до полусотни случаев, но никакой официальной информации по этому региону нет…

Таким образом, только по имеющейся информации, которую сообщали районные исполкомы и газеты, в регионах области без учета Витебска и Витебского района уже зарегистрировано 1004 случая заражения коронавирусом.

В Беларуси с начала эпидемии заразились коронавирусом 27 730 человек. 8807 пациентов с COVID-19 выздоровели, а 156 умерли, сообщает Минздрав.