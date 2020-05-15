Лукашенко пообещал возродить Витебскую область за следующий срок президентства

Сяржук Серабро • 15/5/20 12:26 • Палітыка

На возрождение Витебской области потребуется всего пять лет, об этом Александр Лукашенко сказал во время визита в сельские хозяйства региона.



15 мая глава государства прилетел на вертолете в Витебский район. Сопровождает его, судя по всему, бывший председатель Витебского облисполкома спикер парламента Владимир Андрейченко, которому поручено курировать регион.

Александр Лукашенко проверяет развитие интеграционных структур в агропромышленного комплекса региона. Визит он начал с посещения колхозов, которые включили в структуру ОАО «Молоко».

Руководителю государства доложили о работе сельхозпредприятий, подготовке кадров для агропромышленного комплекса Витебской области.

— Пока обстановка хорошо складывается. Основа для хорошей работы сегодня создана, — уверил его Владимир Андрейченко.

При этом Лукашенко заявил, что поддержка и деньги будут выделяться прежде всего под перспективные проекты и направления и если будет виден хозяйский подход к делу:

— Будет результат - будут деньги. Я не могу вкладывать деньги в предприятия, которые никакой надежды не подают.

Александр Лукашенко признал своевренменным решение о создании интеграционных структур:

—Наверное, мы нащупали земную форму - интеграционную структуру. Благодаря вам всем нащупали. Мое дело уже было проанализировать и сказать да или нет. Я вижу, что это земное. От земли: идут корма, а потом молоко, мясо - на переработку, переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришли молоко, мясо.

При этом он отметил, что таким путем через непродолжительный период можно восстановить экономику Витебской области:

— И так мы можем за пять лет Витебскую область возродить.

Как видим, глава государства отводит на возрождение региона весь следующий президентский срок.