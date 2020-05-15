Пока Лукашенко ездил на Витебщину, 55 человек подали заявления на участие в президентских выборах

Сяржук Серабро • 15/5/20 22:26 • Палітыка

15 мая завершился прием заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Беларуси.



Заявления начали подавать с 11 мая, в этот день подали 3, 12 мая — 2, 13 мая — 5, 14 мая — 24 и в последний день — еще 21. Таким образом, всего решили.

Витебск в этой избирательной кампании представлен предпринимателем Владмиром Провальским, который сделал попытку выдвинуться в 2010 году и прославился тем, что среди сданных им 109 338 подписей, настоящими были только 700. «У господина Провальского осталось всего около 700 подписей, а все остальные являются копиями этих 700 подписей», — заявила тогда Ермошина.

Также подали заявление витебляне Александр Якушев и Владимир Кийко, оршанец Александр Школьников и Наталья Стрельченко — это все так называемые кандидаты протеста Николая Статкевича.

Кроме того, в президенты собирается новополочанин Юрий Касач, который работает начальником отдела инновационных технологий ЧПУП «Промышленная группа «Адаман».

На сегодняшнем заседании Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов были зарегистрированы инициативные группы Олега Гайдукевича, Юрия Ганцевича, Владимира Непомнящих и, естественно, Александр Лукашенко.

Отказали в регистрации инициативных групп сразу 10 человекам, среди которых часть кандидатов протеста Статкевича и блогер Тихановский — последний находится под арестом и не смог подписать заявление лично. В результате пытаться выдвинуться в кандидаты будет жена блогера.

Для того чтобы стать кандидатом в президенты претенденту с инициативной группой потребуется собрать 100 000 подписей. Это нужно сделать с 21 по 19 июня.