В Докшицком районе разрешили работать рынкам, запрет был введен из-за эпидемии коронавируса

Сяржук Серабро • 15/5/20 15:10 • Здароўе

Снят запрет на работу ряда рынков в Докшицком районе, введенный в связи с эпидемией COVID-19, некоторые ограничения остаются.



С 11 мая с учетом эпидемиологической обстановки возобновлена работа рынков в Докшицах, Бегомле, Крулевщине, Парафьяново и Ситцах. Правда, розничная торговля на этих рынках разрешена только субъектам хозяйствования, зарегистрированным исключительно на территории Докшицкого района, такое решение было принято районным штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции 8 мая.

Как сообщали «ННВ», рынки в этом районе были закрыты с 4 апреля. Таким образом, они не работали более месяца.