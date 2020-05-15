В Докшицком районе разрешили работать рынкам, запрет был введен из-за эпидемии коронавируса
Снят запрет на работу ряда рынков в Докшицком районе, введенный в связи с эпидемией COVID-19, некоторые ограничения остаются.
С 11 мая с учетом эпидемиологической обстановки возобновлена работа рынков в Докшицах, Бегомле, Крулевщине, Парафьяново и Ситцах. Правда, розничная торговля на этих рынках разрешена только субъектам хозяйствования, зарегистрированным исключительно на территории Докшицкого района, такое решение было принято районным штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции 8 мая.
Как сообщали «ННВ», рынки в этом районе были закрыты с 4 апреля. Таким образом, они не работали более месяца.
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