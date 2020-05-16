Медведица с медвежонком бродит вокруг Докшиц, хищники встретились семье из райцентра
Семейная пара, которая ночью возвращалась в Докшицы, наткнулась на двух медведей.
Встреча с хищниками, занесенными в Красную книгу Беларуси, в окрестностях Докшиц произошла 8 мая. О произошедшем газете «Родныя вытокі» рассказала Дарья Лисица, которая в ту ночь с мужем возвращалась в райцентр из Березовки.
— Был десятый час вечера, понятно, темно. Едем, разговариваем, и вдруг муж крикнул: «Тормози!». Я не поняла почему, но остановилась. И только потом увидела, как блеснули глаза огромного темного комка, который перебегал дорогу. Перед ним семенил еще один — поменьше. Это была медведица с медвежонком, — описывает встречу женщина.
Дарья Лисица утверждает, что медведей они встретили между деревнями Турки и Отрубок, то есть примерно в 6 километрах от райцентра.
Два дня спустя после этого, 10 мая, следы, очевидно, этой парочки обнаружил всего в 2 километрах от Докшиц местный краевед Константин Шыталь. По его мнению, следы были оставлены зверями ночью или утром.
— Такое перемещение медведей обусловлено тем, что нынешняя зима выдалась чрезвычайно мягкой, бесснежной, – прокомментировал изданию ситуацию директор местного отделения общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» Николай Костюк. – К тому же, в последние годы произошел значительный прирост медведей, и из-за большой плотности звери начали искать себе новые места обитания. Кстати, прирост произошел не только у медведей, но и у всех хищников. Это природное явление. Напомню, что по-прежнему охотиться на бурого, занесенного в Красную книгу, запрещается.
Напомним, что в конце 2018 года в Толочинском районе обнаружили растерзанное тело 51-летнего сельчанина, местные жители предположили, что его растерзал медведь-шатун. Однако экспертам так и не удалось установить, какой хищник убил человека.
Весной того же года житель Витебска встретил медведя недалеко от деревни Железняки, когда ехал на машине через лес.
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