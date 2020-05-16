Состав саудовской нефти пришел в Новополоцк. Чем она лучше российской?

ННВ • 16/5/20 22:08 • Эканоміка

16 мая на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в Новополоцке прибыл первый железнодорожный состав с нефтью из Саудовской Аравии. Она более высокого качества, чем российская Urals.



Танкер с партией нефти в 80 000 тонн от крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco пришел в Клайпеду (Литва) на прошлой неделе.

Согласно оценкам специалистов, нефть Arab Light по своим качественным характеристикам не уступает нефти сорта Urals, традиционного сырья для нашего предприятия, а по некоторым показателям и превосходит его.

Например, Arab Light имеет более высокий потенциал содержания светлых нефтепродуктов, что позволяет увеличить глубину переработки нефти без использования дорогих технологических процессов. Дизельная фракция имеет более высокое цетановое число и лучшие низкотемпературные характеристики по сравнению с фракцией дизельного топлива из нефти сорта Urals, пишет «Вестник Нафтна».

Более того, саудовская нефть содержит меньшее количество металлов, что положительно влияет на срок эксплуатации каталитических систем процессов вторичной переработки.