Состав саудовской нефти пришел в Новополоцк. Чем она лучше российской?

• 16/5/20 22:08 • Эканоміка

16 мая на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в Новополоцке прибыл первый железнодорожный состав с нефтью из Саудовской Аравии. Она более высокого качества, чем российская Urals.
Цистерны с саудовской нефтью. Фото: Вестник Нафтана

Танкер с партией нефти в 80 000 тонн от крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco пришел в Клайпеду (Литва) на прошлой неделе.

Согласно оценкам специалистов, нефть Arab Light по своим качественным характеристикам не уступает нефти сорта Urals, традиционного сырья для нашего предприятия, а по некоторым показателям и превосходит его.

Например, Arab Light имеет более высокий потенциал содержания светлых нефтепродуктов, что позволяет увеличить глубину переработки нефти без использования дорогих технологических процессов. Дизельная фракция имеет более высокое цетановое число и лучшие низкотемпературные характеристики по сравнению с фракцией дизельного топлива из нефти сорта Urals, пишет «Вестник Нафтна».

Более того, саудовская нефть содержит меньшее количество металлов, что положительно влияет на срок эксплуатации каталитических систем процессов вторичной переработки.

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    1 каментар

    1. Пантелеймон Голодед  
      16/май/2020 у 22:37

      Да ничем!

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