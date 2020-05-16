В два раза уменьшены налоги для предпринимателей Витебской области

Сяржук Серабро • 16/5/20 13:49 • Эканоміка

Вдвое меньше налогов будут платить предприниматели и физические лица в Витебской области в течение полугода.



12 мая Витебский областной совет депутатов принял решение в два раза уменьшить размер ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, на основе которых исчисляется единый налог.

Этот коэффициент будет действовать в течение 2 и 3 кварталов. Решение вступает в силу с момента публикации и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.