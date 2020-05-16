В два раза уменьшены налоги для предпринимателей Витебской области
Вдвое меньше налогов будут платить предприниматели и физические лица в Витебской области в течение полугода.
12 мая Витебский областной совет депутатов принял решение в два раза уменьшить размер ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, на основе которых исчисляется единый налог.
Этот коэффициент будет действовать в течение 2 и 3 кварталов. Решение вступает в силу с момента публикации и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
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1 каментар
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16/май/2020 у 14:23
Пусть теперь и цены снизят, блохи вшивые