В два раза уменьшены налоги для предпринимателей Витебской области

• 16/5/20 13:49 • Эканоміка

Вдвое меньше налогов будут платить предприниматели и физические лица в Витебской области в течение полугода.
Ставки единого налога. Курс. Доллары. Валюта

12 мая Витебский областной совет депутатов принял решение в два раза уменьшить размер ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, на основе которых исчисляется единый налог.

Этот коэффициент будет действовать в течение 2 и 3 кварталов. Решение вступает в силу с момента публикации и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

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    1 каментар

    1. Пантелеймон Голодед  
      16/май/2020 у 14:23

      Пусть теперь и цены снизят, блохи вшивые :mrgreen:

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