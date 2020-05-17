Юная девушка пропала в Орше, ее ищет милиция
Оршанская милиция разыскивает исчезнувшую учащуюся местного колледжа Елизавету Исаченко.
Вчера, 16 мая, несовершеннолетняя девушка ушла из общежития Оршанского государственного аграрного колледжа и до настоящего момента о её местонахождении ничего не известно.
На вид Елизавете 17 лет, ростом она около 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые.
Перед уходом девушка была одета в удлиненную куртку черного цвета, джинсы синего цвета с прорезями на коленях и белые кроссовки.
Милиция просит всех, кому что-либо известно местонахождение разыскиваемой, сообщить в Оршанское РУВД по телефонам:
8 (029) 766-60-42
8 (0216)51-88-26
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