Медучреждения Витебска продолжают закупать мешки для трупов

Сяржук Серабро • 18/5/20 15:58 • Здароўе

Витебский областной клинический онкологический диспансер закупает еще 20 патологоанатомических пакетов.



Предыдущий раз такие пластиковые пакеты для упаковки трупов это медучреждение приобретало менее месяца назад, также 20 штук. Теперь потребовалась еще одна такая же партия.

Напомним, что в начале мая 100 пакетов для трупов закупила Витебская областная клиническая больница. Это также была вторая партия, за месяц до этого больница купила 50 таких мешков, тогда утверждалось, что это годовой запас.