«Нафтан» застраховал своих работников от коронавируса. Есть случаи заражения, на предприятии стараются избежать распространения инфекции

ННВ • 18/5/20 14:56 • Здароўе

Все работники ОАО «Нафтан», заболевшие COVID-19, получат денежную компенсацию от 1000 при легком течении до 5000 рублей в случае смерти.



Для этого 2 мая ОАО «Нафтан» заключило договор страхования с ЗАСО «Белнефтестрах» по Новополоцку по программе «СТОП-­ВИРУС COVID‑19». В результате за счет договора страхования все работники предприятия получат компенсацию вреда, причиненного жизни и здоровью по ряду заболеваний:

коронавирусная инфекция (за исключением COVID‑19);

коронавирус COVID‑19;

а также причинение вреда жизни и здоровью застрахованного лица в результате:

острого заболевания или обострения хронического заболевания, развившегося в период инфицирования коронавирусной инфекцией, в том числе коронавирусом COVID‑19;

постоянной утраты трудоспособности (инвалидность) либо смерти застрахованного лица, находящихся в прямой причинной связи со страховым случаем, наступившем в период действия договора страхования, и произошедших в течение одного года после наступления события, признанного страховым случаем.

Выплаты будут производиться в случае, если случайное заражение коронавирусной инфекцией повлекло за собой временное расстройство здоровья (лечение дома или в больнице) или постоянную утрату трудоспособности (инвалидность) либо смерть работника.

Если больной лечился до 21 дня включительно, он получит 1000 рублей страховых выплат, если болезнь длилась более трех недель — 1250 рублей. Если болезнь привела к инвалидности III группы, выплата составит 2500 рублей; II группы (рабочей) — 3000 рублей; II группы (нерабочей) — 4000 рублей; I группы — 5000 рублей. В случае смерти также выплачивать будут 5000 рублей.

«Да, случаи заражения коронавирусом есть, и предприятие делает всё, чтобы избежать распространения инфекции», — говорится в заявлении предприятия.