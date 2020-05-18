Николай Мартынов, которого успели «похоронить» во время эпидемии коронавируса, дал интервью телеканалу СТВ

ННВ • 18/5/20 0:08 • Грамадства

4000 рабочих мест для Витебска и 4 восстановленных исторических здания в центре — гендиректор холдинга «Марко» Николай Мартынов рассказал о том, что сделал для города и как его «кинули» при покупке льва зоопарка.



Напомним, что 13 марта в интернете появилось сообщение о смерти витебского бизнесмена, однако эту информацию опроверг сын Николая Мартынова. Позже Минздрав признал, что у бывшего сенатора пневмония, и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В начале мая Николай Мартынов дал интервью телепередаче «В людях» канала «СТВ». В нем он поделился вехами становления бизнеса и рассказал много интересных вещей о себе и «Марко». Приводим некоторые из них.

Хотелось жить, как в Голливуде

Свой бизнес Николай Мартынов, по его словам, начал по банальной причине — не было денег, а хотелось жить достойно.

— Денег нет. Работы нет. А хотелось жить, как в Голливуде. Чтобы был постоянный источник дохода. Поэтому это от нехватки денег. Уже было двое детей – сын и дочка. Начали открываться кооперативы – и швейные, и по деревообработке. И они довольно-таки были обеспеченные. На то время это были люди с деньгами, которые могли позволить себе что-то купить. А здесь нужно было понимать, что ни квартиры нет – деньги нужны были. Я считаю, что я удачно этот выход и правильно его нашёл.

Носит модели импортной обуви, которую покупает «для исследования»

Бизнесмен говорит, что в основном носит свою обувь. Однако, при изучении новых направлений, на выставках при покупке обуви выбирает модели своего размера, чтобы «не только исследовать в лаборатории», но и практично применять ее в повседневной жизни.

Отметим, что во время церемонии проноса огня II Европейских игр через Витебск Николай Мартынов бежал в кроссовках бренда «Asics».

В Витебске Мартынов, а в Минске — кто?

— Личное присутствие – оно и для меня, я думаю, и для моих подчиненных – оно важнее, чем какие-то другие вещи. Там (в Витебске — прим. ННВ) я – Мартынов. А в Минске, я думаю, что я бы был как один из многих. Там (на «Марко» — прим. ННВ) есть много вопросов, которые нужно именно самому решать – нужно поступить так или вот так. И поэтому здесь полагаться на какие-то другие источники формирования той же коллекции – я думаю, что, наверное, это… Я даже не рассматривал этот вариант переезда в Минск.

Так объяснил бизнесмен то, почему не перебирается в столицу.

4000 рабочих мест и 4 восстановленных здания в центре Витебска

Николай Мартынов считает, что бизнес должен быть социально ориентированным. Свой вклад в жизнь города он видит в том, что предприятие создало 4000 рабочих мест для горожан. А в центре Витебска, как утверждает бизнесмен, им были восстановлены етыре здания, которые имеют историческую ценность.

Кроме того «Марко» традиционно является генеральным партнером самого крупного в Беларуси фестиваля — «Славянского базара в Витебске».

Вместо льва подсунули львицу

Во время покупки льва для Витебского зоопарка произошел казус. Когда в октябре 2010 года в зоопарка привезли десятимесячного львенка, все считали, что приобрели самца. Его назвали Марко.

Однако спустя некоторое время специалисты выяснили, что зоопарк в Калининграде подсунул Витебску девочку, которую спешно пришлось переназвать в Маркушу. Бизнесмен предполагает, что так могли поступить из-за того, что самцы ценятся дороже. За львенка он выложил 4000 долларов.

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