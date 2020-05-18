Николай Мартынов, которого успели «похоронить» во время эпидемии коронавируса, дал интервью телеканалу СТВ

• 18/5/20 0:08 • Грамадства

4000 рабочих мест для Витебска и 4 восстановленных исторических здания в центре — гендиректор холдинга «Марко» Николай Мартынов рассказал о том, что сделал для города и как его «кинули» при покупке льва зоопарка.
Генеральный директор «Марко» Николай Мартынов в своем рабочем кабинете. Фото Сергея Серебро

Напомним, что 13 марта в интернете появилось сообщение о смерти витебского бизнесмена, однако эту информацию опроверг сын Николая Мартынова. Позже Минздрав признал, что у бывшего сенатора пневмония, и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В начале мая Николай Мартынов дал интервью телепередаче «В людях» канала «СТВ». В нем он поделился вехами становления бизнеса и рассказал много интересных вещей о себе и «Марко». Приводим некоторые из них.

Хотелось жить, как в Голливуде

Свой бизнес Николай Мартынов, по его словам, начал по банальной причине — не было денег, а хотелось жить достойно.

— Денег нет. Работы нет. А хотелось жить, как в Голливуде. Чтобы был постоянный источник дохода. Поэтому это от нехватки денег. Уже было двое детей – сын и дочка. Начали открываться кооперативы – и швейные, и по деревообработке. И они довольно-таки были обеспеченные. На то время это были люди с деньгами, которые могли позволить себе что-то купить. А здесь нужно было понимать, что ни квартиры нет – деньги нужны были. Я считаю, что я удачно этот выход и правильно его нашёл.

Носит модели импортной обуви, которую покупает «для исследования»

Бизнесмен говорит, что в основном носит свою обувь. Однако, при изучении новых направлений, на выставках при покупке обуви выбирает модели своего размера, чтобы «не только исследовать в лаборатории», но и практично применять ее в повседневной жизни.

24 мая Витебск принял эстафету огня II Европейских игр «Пламя мира». Фото Сергея Серебро

Отметим, что во время церемонии проноса огня II Европейских игр через Витебск Николай Мартынов бежал в кроссовках бренда «Asics».

В Витебске Мартынов, а в Минске — кто?

— Личное присутствие – оно и для меня, я думаю, и для моих подчиненных – оно важнее, чем какие-то другие вещи. Там (в Витебске — прим. ННВ) я – Мартынов. А в Минске, я думаю, что я бы был как один из многих. Там (на «Марко» — прим. ННВ) есть много вопросов, которые нужно именно самому решать – нужно поступить так или вот так. И поэтому здесь полагаться на какие-то другие источники формирования той же коллекции – я думаю, что, наверное, это… Я даже не рассматривал этот вариант переезда в Минск.

Так объяснил бизнесмен то, почему не перебирается в столицу.

4000 рабочих мест и 4 восстановленных здания в центре Витебска

Николай Мартынов считает, что бизнес должен быть социально ориентированным. Свой вклад в жизнь города он видит в том, что предприятие создало 4000 рабочих мест для горожан. А в центре Витебска, как утверждает бизнесмен, им были восстановлены етыре здания, которые имеют историческую ценность.

Новый год Витебск встречает в лужах. Фото Сергея Серебро

Кроме того «Марко» традиционно является генеральным партнером самого крупного в Беларуси фестиваля — «Славянского базара в Витебске».

Вместо льва подсунули львицу

Во время покупки льва для Витебского зоопарка произошел казус. Когда в октябре 2010 года в зоопарка привезли десятимесячного львенка, все считали, что приобрели самца. Его назвали Марко.

В Витебский зоопарк привезли 10-месячного львенка из Калининграда. Фото Сергея Серебро

Однако спустя некоторое время специалисты выяснили, что зоопарк в Калининграде подсунул Витебску девочку, которую спешно пришлось переназвать в Маркушу. Бизнесмен предполагает, что так могли поступить из-за того, что самцы ценятся дороже. За львенка он выложил 4000 долларов.

Больше фактов вы можете узнать, просмотрев видео.

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