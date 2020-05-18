Пропавшую в Орше девушку нашли в Чашникском районе. Что она там делала?

• 18/5/20 23:21 • Здарэнні

Милиции удалось найти исчезнувшую в Орше Лизу Исаченко в Чашникском районе.
Милиции удалось найти исчезнувшую в Орше Лизу Исаченко в Чашникском районе.

Девушка была обнаружена сотрудниками милиции, она приехала в гости к парню, с которым познакомилась в социальной сети. Сейчас Исаченко уже передали законным представителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Напомним, что Елизавета Исаченко, которая учится в Оршанском государственном аграрном колледже, ушла из общежития 16 мая и до сегодняшнего вечера о ее местонахождении ничего не было известно.

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