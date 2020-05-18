Слили солярку с тепловоза, но попались

• 18/5/20 15:39 • Здарэнні

9 мая злоумышленники пытались похитить 140 литров дизельного топлива, слив его из локомотива.
Канистры с бензином. Фото pixabay.com

Утром в 6 часов со сборного поезда Орша — Лепель неподалеку от железнодорожного переезда на территории остановочного пункта «Криничино» были сброшены 7 канистр с соляркой.

Сотрудники Оршанского ОВДТ и военизированной охраны станции «Орша» установили, что злоумышленники действовали по предварительной договоренности с машинистом тепловоза и его помощником.

Все соучастники привлечены к административной ответственности по статье 10.5 КоАП — мелкое хищение, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , , , ,

Падобнае

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 