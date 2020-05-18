Слили солярку с тепловоза, но попались

Іван Дзедушкін • 18/5/20 15:39 • Здарэнні

9 мая злоумышленники пытались похитить 140 литров дизельного топлива, слив его из локомотива.



Утром в 6 часов со сборного поезда Орша — Лепель неподалеку от железнодорожного переезда на территории остановочного пункта «Криничино» были сброшены 7 канистр с соляркой.

Сотрудники Оршанского ОВДТ и военизированной охраны станции «Орша» установили, что злоумышленники действовали по предварительной договоренности с машинистом тепловоза и его помощником.

Все соучастники привлечены к административной ответственности по статье 10.5 КоАП — мелкое хищение, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.