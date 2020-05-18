В Витебске мошенница вернула долг пенсионерке сувенирными евро

Іван Дзедушкін • 18/5/20 13:53 • Крымінал

Жертвой мошеннических действий стала 70-летняя пенсионерка, которая одолжила знакомой 1700 рублей, а назад получила, по сути, бумагу.



С осени прошлого года к старушке стала заглядывать 40-летняя витеблянка, которая постоянно брала взаймы у нее деньги. Таким образом ,она задолжала пенсионерке свыше 1700 рублей.

В последний свой визит мошенница заявила, что хочет рассчитаться и оставила пожилой женщине сумму долга в евро, после чего поспешила уйти. Однако, пенсионерка заметила, что валют из так называемого банка приколов, так как прямо на банкнотах было написано, что они не являются платежным средством.

Старушка сразу же побежала в милицию, и подозреваемую задержали по горячим следам. В отношении ранее судимой женщины возбудили уголовное дело.

Также выяснилось, что задержанная посещала и другие дома в Витебске, а потому есть основания полагать, что потерпевших может быть больше. Если вы также пострадали от действий подозреваемой (на фото), позвоните по телефонам: 8-0212-67-86-02 или 102, просит милиция.