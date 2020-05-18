Витебская афиша с 18.5.2020 по 24.5.2020 года

Ульяна Церашкова • 18/5/20 14:29 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 18 по 24 мая 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

18.05–20.05

"Нотр-Дам". Комедия, Бельгия, Франция, 16+ (17:10). Цена: 5,70–6,60.

"Двойная жизнь". Драма, комедия, Франция, 16+ (15:10). Цена: 5,70–6,60.

"Дылда". Драма, Россия, 16+ (19:00). Цена: 5,70–6,60.

"Вельзевул". Хоррор, Мексика, 18+ (21:30). Цена: 5,70–6,60.

"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (11:20 – только 14.05 и 20.05; 21-20). Цена: 5,70–6,60.

"Хороший доктор". Комедия, Франция, 16+ (19:30). Цена: 4,70–5,50.

"Вальгалла: Рагнарек". Приключения, фантастика, экшн, Дания, Норвегия, 12+ (17:20). Цена: 4,70–5,50.

"Снежная королева: Зазеркалье". Анимация, приключения, Россия, 6+ (15:40). Цена: 4,70–5,50.

21.05–27.05

"Странники терпенья". Драма, Россия, 16+ (16:05). Цена: 5,70–6,60.

"Нотр-Дам". Комедия, Бельгия, Франция, 16+ (19:45). Цена: 5,70–6,60.

"Двойная жизнь". Драма, комедия, Франция, 16+ (17:50). Цена: 5,70–6,60.

"Дылда". Драма, Россия, 16+ (13:10). Цена: 5,70–6,60.

"Вельзевул". Хоррор, Мексика, 18+ (21:30). Цена: 5,70–6,60.

"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (12:20 – только 21.05 и 27.05; 21:20). Цена: 4,70–5,50.

"Снежная королева: Зазеркалье". Анимация, приключения, Россия, 6+ (10:40 – только 21.05 и 27.05; 14:30; 15:40). Цена: 4,70–5,50.

"Хороший доктор". Комедия, Франция, 16+ (19:30). Цена: 4,70–5,50.

"Вальгалла: Рагнарек". Приключения, фантастика, экшн, Дания, Норвегия, 12+ (17:20). Цена: 4,70–5,50.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть бесплатный доступ в интернет через беспроводную сеть Wi-Fi)

18.05–20.05

"Нотр-Дам". Комедия, Бельгия, Франция, 16+ (15:35). Цена: 5,70–6,60.

"Двойная жизнь". Драма, комедия, Франция, 16+ (17:20). Цена: 5,70–6,60.

"Дылда". Драма, Россия, 16+ (21:20). Цена: 5,70–6,60.

"Вельзевул". Хоррор, Мексика, 18+ (19:15). Цена: 5,70–6,60.

"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (15:10, 19:10). Цена: 5,70–6,60.

"Хороший доктор". Комедия, Франция, 16+ (17:25). Цена: 4,70–5,50.

"Вальгалла: Рагнарек". Приключения, фантастика, экшн, Дания, Норвегия, 12+ (21:30). Цена: 4,70–5,50.

"Снежная королева: Зазеркалье". Анимация, приключения, Россия, 6+ (14:00). Цена: 4,70–5,50.

21.05–27.05

"Странники терпенья". Драма, Россия, 16+ (19-40). Цена: 5,70–6,60.

"Нотр-Дам". Комедия, Бельгия, Франция, 16+ (17-50). Цена: 5,70–6,60.

"Двойная жизнь". Драма, комедия, Франция, 16+ (15-20). Цена: 5,70–6,60.

"Вельзевул". Хоррор, Мексика, 18+ (19-35). Цена: 5,70–6,60.

"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (15-50). Цена: 4,70–5,50.

"Снежная королева: Зазеркалье". Анимация, приключения, Россия, 6+ (13-40). Цена: 4,70–5,50.

"Государственная граница: Афганский капкан". Приключения, Беларусьфильм, 16+ (13-55). Цена:1,50.

"Хороший доктор". Комедия, Франция, 16+ (18-00). Цена: 4,70–5,50.

"Вальгалла: Рагнарек". Приключения, фантастика, экшн, Дания, Норвегия, 12+ (21:30). Цена: 4,70–5,50.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Ходящий замок". Анимация, Япония, 6+.

"Букшоп". Драма, Великобритания, Испания, Германия, 12+.

"Обещание на рассвете". Драма, Франция, Бельгия, 16+.

"Вокс Люкс". Драма, США, 18+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

Спектакли онлайн https://vk.com/kolasauski

Центр культуры "Витебск"

19.05–31.05 (21:00) «Читаем сказки вместе». Домашний флешмоб #ЦКнасвязи в Instagram-аккаунте @kolesovitebsk.

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная жизни и творчеству Светланы Окружной.

«Сказки нашего клуба». Выставка народного клуба художников-любителей «Контур».

Экскурсии онлайн https://www.youtube.com/channel/UCqDFEajTAvXEf-wehkdegrA/videos

"Маршалы Победы". Военно-историческая миниатюра из коллекции И. Горбунова (до 6.07).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

“Реквием”. Живопись участника войны заслуженного деятеля искусств БССР Александра Соловьева.

“Великая Отечественная война в портретах ее участников” (из фондов УК “ВОКМ”), до 31.06.

“Память фронтовых дней”. Работы В.С. Рогаля (из фондов УК “ВОКМ”), до 30.06.

Выставка икон Божией Матери из коллекции УК «ВОКМ», приуроченная к празднованию 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря (по 30.05).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).

«Маршалы Победы». Выставка исторической миниатюры И. В. Горбунова (до 6.07).

“Война. Судьба. Человек”. Интерактивная экскурсия (по заявкам организованных групп). Акция “Письма памяти”.

Мини-выставка памятных медалей "Лениниана в собрании И. Галькевича".

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

“Рисуют мальчики войну”. Детские работы на тему войны.

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Музей онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=iBH_F4VVJOg&feature=youtu.be

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Генриха Манделя.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

Выставки онлайн на сайте https://zolotoe.by

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

«Просмотр». Выставка Александра Демидова.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11:00–17:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

19.05 и 22.05 (20:00) Кинопоказы.