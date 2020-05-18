Загоревшийся автомобиль сжег дом в Пальминке, баню и сарай успели спасти пожарные

Іван Дзедушкін • 18/5/20 12:00 • Здарэнні

Утром 17 мая спасатели получили сообщение о горящем автомобиле в агрогородке Пальминка Городокского района.



Прибыв на вызов пожарные обнаружили, что на Центральной улице горит легковушка и дом, у которого она была припаркована.

В результате пожара огнем были уничтожены крыша дома, а также поврежден потолок. Автомобиль «Opel Astra», выпущенный 28 лет назад, уничтожен полностью.

Пожарным удалось спасти сарай и баню. Дом для дальнейшего проживания не пригоден, хозяин дома будет в собственной квартире в этом же агрогородке.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки), сообщается пресс-службой МЧС.