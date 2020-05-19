Более 4500 рублей недоплатили колхозникам в Оршанском районе, в дело вмешался КГК
В одном из сельхозпредприятий Оршанского района 16 работникам не выплатили зарплату за февраль, они обратились в госконтроль.
Комитет госконтроля выяснил, что заработная плата работникам не была начислена и выплачена в следствии умышленного искажения данных в табелях учета рабочего времени о фактически отработанных периодах.
По результатам рассмотрения обращения 16 работникам этого предприятия в апреле доначислили и выплачено заработной платы в общей сумме более 4500 рублей.
За отсутствие надлежащего контроля за учетом рабочего времени руководитель предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба КГК.
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