Более сотни заразившихся коронавирусом в Глубокском районе. Многие регионы Витебщины перестали сообщать эпидемиологическую ситуацию

Сяржук Серабро • 19/5/20 0:11 • Здароўе

В Глубокском районе количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на 18 мая достигло 123.



Таким образом, за четыре дня в этом районе количество всех случаев COVID-19 увеличилось на 29, количество больных выросло с 75 до 82.

На данный момент в регионе выздоровел 41 пациент с коронавирусной инфекций, 2 из них перенесли пневмонию. В стационаре сейчас лечится 17 человек, причем 3 пришлось отвезти в областной центр, сообщает «Веснік Глыбоччыны».

К сожалению это единственный регион Витебщины, который обновил информацию об эпидемиологической ситуации с COVID-19 после выходных. Некоторые районы не сообщали статистику о заболевших уже более месяца, а с сайта Бешенковичского райисполкома, например, таблица со статистикой в понедельник вообще исчезла.

Как видно из нашей карты, статистика перестаёт обновляться обычно при приближении количества зарегистрированных заражений коронавирусом к порогу в 100 случаев. Также возможно, что это связано с начавшимися президентскими выборами.