Двое школьников в Чашников отметили День Победы и попали в реанимацию с алкогольной интоксикацией
Двое подростков из Чашников в праздничный день 9 мая попали в больницу из-за того, что не соразмерили силы своего организма с количеством выпитого спиртного.
Первого школьника в бессознательном состоянии обнаружили жильцы многоэтажки, на лестничной площадке которой группа мальчишек и девчонок отмечали День Победы. Когда одному из компании стало плохо, его просто бросили в подъезде, а сами ушли на свежий воздух.
Неравнодушные люди вызвали «скорую», которая забрала перепившего школьника. Второго подростка медики нашли на улице в сопровождении школьницы. Оба молодых человека попали в реанимацию в тяжелом состоянии.
По факту отравления школьников алкоголем милиция проводит проверку. Подростки в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних попали впервые, сообщает «Чырвоны прамень».
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