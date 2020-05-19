Двое школьников в Чашников отметили День Победы и попали в реанимацию с алкогольной интоксикацией

Зоя Машэка • 19/5/20 13:15 • Здароўе

Двое подростков из Чашников в праздничный день 9 мая попали в больницу из-за того, что не соразмерили силы своего организма с количеством выпитого спиртного.



Первого школьника в бессознательном состоянии обнаружили жильцы многоэтажки, на лестничной площадке которой группа мальчишек и девчонок отмечали День Победы. Когда одному из компании стало плохо, его просто бросили в подъезде, а сами ушли на свежий воздух.

Неравнодушные люди вызвали «скорую», которая забрала перепившего школьника. Второго подростка медики нашли на улице в сопровождении школьницы. Оба молодых человека попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

По факту отравления школьников алкоголем милиция проводит проверку. Подростки в поле зрения инспекции по делам несовершеннолетних попали впервые, сообщает «Чырвоны прамень».