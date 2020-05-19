На 10 лет сядет бывший председатель Браславского райисполкома, а его жена — на 4 года. Также у чиновника конфисковали квартиру в Минске

Сяржук Серабро • 19/5/20 23:49 • Палітыка

В Витебске вынесен приговор супругам Драневским, обвинявшимся в коррупции: Владимир Драневский, который занимал должность председателя Браславского райисполкома, сядет на 10 лет, Елена Драневская, работавшая там же — на 4 года. Также супружеская чета должна выплатить более 120 000 рублей и лишились квартиры в Минске.



Бывшего главу Браславского района обвиняли сразу по шести статьям, четыре из них коррупционные. Его супруге выдвинули обвинение по трем статьям, две из которых также коррупционные.

Драневских арестовалиhttps://news.vitebsk.cc/2018/07/04/arestovany-suprugi-dranevskie-nachalnik-braslavskogo-rajispolkoma-i-nachalnik-otdela-ekonomiki/ почти два года назад — в конце июня 2018 года. С тех пор они находятся под стражей.

Суд над супружеской четой чиновников начался в декабре 2019 года и длился практически шесть месяцев. Своей вины подсудимые не признали.

19 мая Витебский областной суд вынес супругам приговор. Владмир Драневский признан виновным:

в получении взятки, а также получении взятки повторно в особо крупном размере;

в хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере и в том же преступлении, совершенном повторно, группой лиц;

в превышении власти из корыстных побуждений;

в мошенничестве;

в подстрекательстве к даче взятки, совершенном повторно;

в «отмывании» денег, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

В результате его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, Драневский 5 лет не может занимать должности во властных структурах.

Елена Драневская признана виновной:

в хищении путем злоупотребления властью, совершенном повторно и группой лиц;

пособничестве в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий;

в «отмывании» денег, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Ее приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

Также по приговору суда супруги солидарно должны выплатить в пользу потерпевших физических и юридических лиц 57 649 рублей 10 копеек.

Кроме того, с Владимира Драневского, в пользу потерпевших физических и юридических лиц в счет возмещения материального вреда взыскано 36 904 рубля 80 копеек, в счет возмещения морального вреда — 2000 рублей. В пользу государства он должен заплатить 24 344 рубля 90 копеек.

В довесок к этому суд решил конфисковать у бывших чиновников квартиру в столице, цена ее не сообщается.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.