Пропал подросток из Докшицкого района

Зоя Машэка • 19/5/20 12:21 • Здарэнні

Милиция Докшицкого района разыскивает 15-летнего мальчика, который исчез из Крулевщины.



Януш Романов вечером 18 мая ушел из дома в агрогородке и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мальчик ростом 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлорусые с зачёсанной направо челкой, глаза карие, нос прямой.

Перед уходом из дома подросток был одет в серую летнюю байку с капюшоном, темно-синие брюки, черные кроссовки, на голове серая шапка. При себе имел рюкзак с вещами.

Ранее Януш Романов неоднократно уходил из дома. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика на фото, просят сообщить об этом в Докшицкий РОВД:

8 (029) 891-21-75;

8 (033) 675-87-36;

102.

Напомним, что только вчера милиции удалось разыскать девушку, которая из колледжа в Орше сбежала к мальчику в Чашникский район.