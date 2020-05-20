Более 200 человек заразились коронавирусом в Новополоцке, 9 человек умерли

ННВ • 20/5/20 11:11 • Здароўе

Еще один пациент с COVID-19 умер в Новополоцке, общее количество заразившихся достигло здесь 207.



Это данные еще на 18 мая, они опубликованы изданием «Новополоцк Сегодня». 14 мая в Нефтеграде было зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекцией, таким образом, за 4 дня там заболели 27 человек.

Выздоровели в Новополоцке 65 пациентов, умерли 9 человек (один новый случай). Т.е. в активной фазе заболевание протекает у 133 человек. На стационарном лечении в городской больнице находится 61 новополочанин, а 72 пациента лечатся амбулаторно.

Напомним, что «Нафтан» застраховал всех своих работников от COVID-19: перенесшие заболевание в легкой форме получать 1000 рублей, родственникам умерших выплатят 5000 рублей.