Карта распространения коронавирусной инфекции в Витебской области

Сяржук Серабро • 20/5/20 23:52 • Здароўе

О новых заболевших COVID-19 сообщили Бешенковичский район и Новополоцк.



По состоянии на 19 мая в Бешенковичском районе было зарегистрировано 70 случаев заражения коронавирусом, за четыре дня здесь прибавилось 7 больных. Выздоровели здесь 57 человек, сообщает газета «Зара», таким образом, с учетом 4 умерших, в районе остается 9 активных случаев (четыре дня назад было 6).

Из Дубровенского района сообщают о стабильной и подконтрольной эпидемиологической ситуации и уверяют, что здесь наметилась положительная тенденция к снижению заболеваемости. Впрочем, количество зарегистрированных случаев COVID-19 не сообщается (29 апреля было 15). Уже вылечились 12 человек.

Как «ННВ» писали, в Новополоцке на 19 мая было зафиксировано 207 случаев коронавирусной инфекции и еще одна (девятая) смерть пациента с COVID-19. Всего на Полоччине теперь зафиксировано 303 случая заражения коронавирусом.

В Беларуси зарегистрировано уже 32 426 случаев заражения коронавирусом, вылечились 11 415 человек, умерли 179 пациентов, сообщает Минздрав. Т.е. сейчас в Беларуси коронавирусной инфекцией болеют 20 832 человека.