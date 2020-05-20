Мотоциклист попал под микроавтобус в Витебском районе

Іван Дзедушкін • 20/5/20 11:39 • Здарэнні

Мотоциклист пострадал в результате столкновения с микроавтобусом в Витебском районе.



19 мая неподалеку от Янович 54-летний водитель «ГАЗели» при обгоне совершил наезд на мотоцикл. Столкновение произошло, когда 54-летний мотоциклист на «Днепре» поворачивал налево на перекрестке.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и его пришлось госпитализировать в Витебскую областную клиничскую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.