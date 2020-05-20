В Витебске задержали парня забравшего у уличного музыканта заработные им деньги. Видео

Іван Дзедушкін • 20/5/20 23:12 • Здарэнні

Парня, ограбившего гитариста, игравшего в подземном переходе на площади Победы, задержали всего через сутки. Его обвиняют в грабеже.



19-летний житель Витебска подошел к музыканту со своим знакомым и завязал разговор, в котором почему-то представлялся сотрудником правоохранительных органов, хотя и не был им.

Через некоторое время один из друзей ушел, а второй, воспользовавшись моментом, выхватил из футляра для гитары заработанные музыкантом деньги и убежал с ними.

По каким-то причинам потерпевший не обратился в милицию. Однако оперативники установили обстоятельства инцидента и задержали подозреваемого в совершении грабежа. Свои действия молодой человек объяснить не смог, оправдываясь тем, что был слишком пьян. Следователями возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.