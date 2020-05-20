Витебский горисполком будет предоставлять отсрочку по выплате налогов в городской бюджет

Сяржук Серабро • 20/5/20 9:24 • Эканоміка

Витебский горисполком может предоставить отсрочку на уплату налогов, выплачиваемых с 1 апреля по 30 сентября в бюджет города, а также оплаты аренды земельных участков.



Решение о предоставлении таких полномочий исполкому 11 мая приняли депутаты Витебского горсовета. Отсрочка будет предоставляться с последующей рассрочкой налогового кредита.

Получить такую отсрочку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, основной вид осуществляемой экономической деятельности которых включен в перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации, определенный пунктом 1 указа № 143; а также арендодателям (ссудодателям), предоставившим субъектам хозяйствования, а также арендаторы (ссудополучатели), оказывающие бытовые услуги населению, недвижимое имущество, при предоставлении ими отсрочки в порядке, предусмотренном в подпунктах 6.1 и 6.2 пункта 6 Указа № 143.

Это решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.