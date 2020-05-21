Грузовик влетел в столб и перевернулся в Толочинском районе, два человека в больнице

Іван Дзедушкін • 21/5/20 21:27 • Здарэнні

21 мая в результате наезда грузовика «УАЗ-3303» на пору линии электропередачи пострадали два человека.



ДТП произошло в 15:25 на 92 километре автодороги Р-25 «Витебск-Сенно-Толочин». 55-летний водитель грузовика не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения в кювет, где «УАЗ» врезался в столб, а затем перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 51-летний пассажир получили травмы. Обоих пострадавших госпитализировали в Толочинскую центральную районную больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.