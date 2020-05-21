На витебском вокзале обокрали автомат для продажи цветов

Іван Дзедушкін • 21/5/20 10:26 • Здарэнні

Молодой человек украл из автомата для продажи цветов на витебском вокзале букет, чтобы подарить девушке.



Краже способствовало то, дверца аппарата была незаперта. 27-летний витеблянин вытащил букет и сделал вид, что кладёт деньги в купюроприемник. Цветы он отдал подруге.

Через несколько минут он вернулся и забрал еще 7 букетов, снова сделав вид, что платит.

Незакрытый аппарат заметили милиционеры и сообщили владельцу. Оказалось, что тот просто забыл его запереть.

Похитителя цветов нашли благодаря установленным на железнодорожном вокзале камерам, сообщает пресс-служба МВД.