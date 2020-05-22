Что за древние своды раскопали в Витебске при прокладке теплотрассы? Неужели их разрушат?

• 22/5/20 18:35 • Культура

Во время земляных работ в историческом центре Витебска на улице Толстого открылись интересные артефакты. Какая судьба их ожидает?
Во время земляных работ в историческом центре Витебска на улице Толстого открылись интересные артефакты. Фото Сергея Серебро

Во время земляных работ в историческом центре Витебска на улице Толстого открылись интересные артефакты. Фото Сергея Серебро

Одну траншею проложили между зданием «Белагропромбанка» (Толстого, 2). С восточного края в ней открылась стена снесенного здания, в северном конце — какие-то сводчатые проемы, сложенные из старинных кирпичей.

Во время земляных работ в историческом центре Витебска на улице Толстого открылись интересные артефакты. Фото Сергея Серебро

Во время земляных работ в историческом центре Витебска на улице Толстого открылись интересные артефакты. Фото Сергея Серебро

Во время земляных работ в историческом центре Витебска на улице Толстого открылись интересные артефакты. Фото Сергея Серебро

Во время земляных работ в историческом центре Витебска на улице Толстого открылись интересные артефакты. Фото Сергея Серебро

Сейчас техника — экскаватор и гидравлический отбойный молоток — работают на участке улицы Толстого напротив входа в Воскресенскую церковь. Они вскрывают проложенную здесь ранее теплотрассу. При этом рядом с ней на фотографиях можно рассмотреть три загадочных предмета размером и формой напоминающие человеческие черепа. Хотя, возможно, это и три одинаковых камня…

Во время земляных работ в историческом центре Витебска на улице Толстого открылись интересные артефакты. Фото Сергея Серебро

Во время земляных работ в историческом центре Витебска на улице Толстого открылись интересные артефакты. Фото Сергея Серебро

Во время земляных работ в историческом центре Витебска на улице Толстого открылись интересные артефакты. Фото Сергея Серебро

Во время земляных работ в историческом центре Витебска на улице Толстого открылись интересные артефакты. Фото Сергея Серебро

Работы на объекте ведет ООО «АКК Теплострой». За ними, по словам руководителя работ, наблюдает археолог Алексей Белорусов, который появляется время от времени и делает обмеры.

Во время земляных работ в историческом центре Витебска на улице Толстого открылись интересные артефакты. Фото Сергея Серебро

Во время земляных работ в историческом центре Витебска на улице Толстого открылись интересные артефакты. Фото Сергея Серебро

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