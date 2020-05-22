Что за древние своды раскопали в Витебске при прокладке теплотрассы? Неужели их разрушат?

Сяржук Серабро • 22/5/20 18:35 • Культура

Во время земляных работ в историческом центре Витебска на улице Толстого открылись интересные артефакты. Какая судьба их ожидает?



Одну траншею проложили между зданием «Белагропромбанка» (Толстого, 2). С восточного края в ней открылась стена снесенного здания, в северном конце — какие-то сводчатые проемы, сложенные из старинных кирпичей.

Сейчас техника — экскаватор и гидравлический отбойный молоток — работают на участке улицы Толстого напротив входа в Воскресенскую церковь. Они вскрывают проложенную здесь ранее теплотрассу. При этом рядом с ней на фотографиях можно рассмотреть три загадочных предмета размером и формой напоминающие человеческие черепа. Хотя, возможно, это и три одинаковых камня…

Работы на объекте ведет ООО «АКК Теплострой». За ними, по словам руководителя работ, наблюдает археолог Алексей Белорусов, который появляется время от времени и делает обмеры.