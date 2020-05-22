Два дома за вечер сгорели в одной деревне в Ушачском районе

ННВ • 22/5/20 11:37 • Здарэнні

Пожар произошел вечером 21 мая в деревне Памелково Ушачского района, там загорелись сразу два дома.



В 20:21 спасателям позвонил сельчанин и сообщил о пожаре. Когда на вызов приехали экипажи МЧС, наблюдалось открытое горение крыши первого дома и задымление в соседнем доме. Хозяева построек отсутствовали.

Огнем в результате пожара в одном доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество; в другом доме повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.

Сейчас пожарные проводят проверку по факту возникновения пожара и пытаются установить его причину, сообщается пресс-службой МЧС.