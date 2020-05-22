Около 20% проверенных объектов в Оршанском не выполняют противоэпидемиологические мероприятия

Зоя Машэка • 22/5/20 12:12 • Здароўе

170 объектов хозяйствования нарушили указания плана мероприятий по профилактике и снижению распространения COVID-19 в Оршанском районе.



Всего специалисты Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии с 31 марта по 19 мая проверили 857 объектов, в том числе: 464 объектов торговли, 52 объекта общественного питания, 9 объектов придорожного сервиса, 11 рыночных образования, 3 игровых клуба, 318 других объектов (объекты бытового обслуживания, торговые центры и др.).

Нарушения были выявлены на 170 объектах, что составляет 19,8% от проверенных. Так, работники не использовали средств индивидуальной защиты, не принимались меры по социальному дистанцированию покупателей или посетителей, продовольственные товары продавались без упаковки, не проведилась в установленном порядке влажная уборка помещений торгового объекта с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению для этих целей в соответствии с инструкцией по применению и прочее.

За несоблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в отношении виновных должностных лиц составили 26 протоколов; на имя руководителей субъектов хозяйствования направили 144 рекомендации по устранению выявленных нарушений и вынесли 11 предложений о приостановлении деятельности объектов.

Информация о правонарушителях ежедневно направляется в прокуратуру Оршанского района, Оршанский райисполком, сообщает заместитель главного врача Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Григоржевская.