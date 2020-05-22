Престарелый мужчина пропал в Витебске, его не могут найти 9-й день

ННВ • 22/5/20 16:40 • Здарэнні

С 14 мая не могут разыскать 77-летнего Виталия Адельберга, который в тот день ушел из дома №1 на улице Кирова в Витебске и не вернулся.



Пенсионер ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения. Лицо овальное, волосы прямые, седые. Размер обуви 42-43.

В день ухода был одет в темную вязаную шапку, красную куртку до пояса, свитер и рубашку в клетку. При себе у Виталия Адельберга должен быть паспорт на его имя.

Если вам известно местонахождение мужчины на фото, необходимо сообщить об этом в Железнодорожный РОВД Витебска по телефонам: