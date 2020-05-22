В Россонах COVID-19 заразилась медик и успела «законтачить» многих пациентов. Арифметика говорит о новых смертях в Новополоцке

Сяржук Серабро • 22/5/20 23:50 • Здароўе

Рост количества заразившихся отмечается на Полоччине, там зафиксировано уже 386 случаев. В Росонах заразилась медик, ее лечат в Витебске.



247 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 21 мая зафиксировано в Новополоцке, сообщает сайт «Новоплоцк Сегодня». В больнице лечится 51 человек, амбулаторно — 97, успели выздороветь уже 88 пациентов. О количестве умерших издание не сообщает, но простой подсчет показывает, что разница между общим числом заражений и больными в активной фазе, а также вылечившимися составляет 11 человек. 18 мая умерших было еще 9.

В Полоцке с начала года выявлено 139 случаев COVID-19, пишет районная газета. 63 человека здесь выздоровели, 33 пациента с бессимптомным течение болезни находятся дома, в тяжелом состоянии 5 больных, 3 человека подключены к аппарату ИВЛ.

Продолжается эпидемия и в Городокском районе, там уже 126 человек заразились коронавирусом, а вылечились, по информации райисполкома, пока только 44 пациента.

Спустя более чем месяц обновил информацию об эпидемиологической ситуации Лепельский район. Как сообщает «Лепелскі край», в регионе выявлено всего 25 случаев коронавирусной инфекции, 14 апреля их было 11.

В Россонском районе с начала эпидемии зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом: два пациента находятся на самоизоляции, один лечится в Витебске, еще два человека выздоровели. К сожалению, один из заболевших COVID-19 заразил свою жену-медика, которая успела поконтактировать с рядом пациентов. Женщину с пневмонией госпитализировали в райбольницу, а когда тест на корнавирус подтвердился — перевели в Витебск, пишет местная газета. Сейчас в Россонском районе на самоизоляции находится 17 контактов первого уровня.

Бешенковичский и Толочинский районы перестали сообщать общее количество заразившихся коронавирусом, но приводят данные по пневмониям. В первом сейчас 38 таких больных в стационаре, у 6 из них COVID-19. Во втором 33 пациента с пневмониями.

Также уточним, что в Шумилинском районе (данные на 14 мая) зафиксировано 76 случаев заболевания COVID-19, а не 85. Ошибка произошла из-за неверной интерпретации нами данных, приведенных районной газетой. Об этом «ННВ» сообщил главный редактор «Героя Працы» Сергей Ермолаев.