Юная оршанка уговорила мужчину оформить на себя рассрочку на «iPhone 11», но платить не стала

Іван Дзедушкін • 22/5/20 12:33 • Здарэнні

18-летняя девушка «развела» 37-летнего жителя Орши на покупку для нее в рассрочку 37-летнего жителя за 2600 рублей. После этого прелестница исчезла из его жизни, оставив долг банку.



С потерпевшим оршанка познакомилась в соцсетях. Войдя в доверие, она уговорила мужчину приобрести ей дорогой гаджет, оформив рассрочку на себя. После этого девушка инициировала расставание, пообещав, правда, самостоятельно расплатиться с кредитом.

Однако через некоторое время незадачливый мужчина начал получать письма из банка с требованием оплатить долг. После этого он пошел в милицию жаловаться на обман.

В результате в отношении девушки возбудили уголовное дело о мошенничестве. При этом милиция предполагает, что этот эпизод далеко не единственный в криминальной биографии юной оршанки, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.