Когда планируют открыть новую дорогу в Билево?

Ігар Мацьвееў • 23/5/20 14:09 • Падзеі

Новую дорогу в Билево планируют сдать в августе, сообщает БЕЛТА. Это позволит разгрузить движение на Московском проспекте.

Дорога будет иметь по три полосы в обе стороны, здесь пустят общественный транспорт, в том числе троллейбусы на автономном ходу. С одной стороны будет велодорожка.

Длина дороги будет 800 метров. Полностью заасфальтировать магистраль планируют в июле.

"Сейчас ведем работы по отсыпке дорожного полотна на одном из направлений под асфальтирование. Делаем пешеходные дорожки, тротуары. Закупаем оборудование для видеонаблюдения. Работы идут по графику", - сообщил главный инженер УКС Витебска Сергей Польский.

Основные инженерные сети уже провели, сейчас занимаются переустройством теплотрассы. Часть дороги пройдет под железнодорожными путями: туннель под ними уже полностью прокопали.

Новая дорога облегчит жизнь жителям 40-тысячного Билево. Сейчас горожане в центр города добираются через Московский проспект, который в часы пик загружен.

Возводить дорогу начали в 2014 году, через некоторое время из-за отсутствия финансирования работы остановили.

Магистраль включена в список объектов к областным "Дажынкам".