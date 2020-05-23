Троих человек спасли на пожаре в Барани: хозяина горевшей квартиры и его соседей сверху

Зоя Машэка • 23/5/20 12:06 • Здарэнні

Ночью 23 мая произошел пожар в квартире не первом этаже двухэтажного шестнадцатиквартирного дома на Парковой улице в Барани Оршанского района.



О горящей квартире пожарным в 3:46 сообщил дежурный Оршанского отдела департамента охраны МВД. Приехавшие на вызов спасатели обнаружили пожар на первом этаже, на балконе второго этажа стояли мужчина с женщиной и просили о помощи.

В ходе разведки и тушения пожара в горящей квартире на полу в комнате пожарные нашли 64-летнего хозяина. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде «скорой». Пострадавший получил отравление продуктами горения и ожоги 3 степени тяжести, его срочно госпитализировали в больницу.

С балкона второго этажа спасатели при помощи трехколенной лестницы сняли находившихся там 41-летнего мужчину и 32-летнюю женщину. Они не пострадали.

В результате пожара огнем в квартире были повреждены постельные принадлежности, имущество, а также закопчены стены и потолок. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.