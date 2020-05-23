В Витебске на перекрестке легковушка въехала в бок другой. Один из водителей в больнице

Іван Дзедушкін • 23/5/20 12:37 • Здарэнні

22 мая на Зеленогурской улице в Витебске неподалеку от баптистской церкви столкнулись две легковушки, пострадал один человек.



Столкновение «Nissan» и «Skoda» произошло на Т-образом перекрестке со Старостровенским переулком. Судя по фото, эта легковушка получила удар в левую сторону в район средней стойки автомобилем, ехавшим в сторону проспекта Черняховского, когда выезжала со двора церкви.

В результате столкновения пострадал водитель «Nissan», которого пришлось госпитализировать в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.