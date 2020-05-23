Вышел новый выпуск «Биографии витебского дома», он посвящен сразу трем зданиям

ННВ • 23/5/20 21:04 • Культура

После более чем годового перерыва у краеведа Аркадия Подлипского в свет вышла очередная книга серии «Биография витебского дома».



Этот, уже одиннадцатый, выпуск рассказывает об истории еще трех старых домах, располагающихся в начале улицы Ленина (№ 12,14, 16) — называемых в народе «казармами». Здания, построенные в конце XIX века, так называют не случайно. На протяжении большей части своей истории в них размещались воинские части, включая штаб Двинского военного округа (во время Первой мировой войны).

Дома эти в той или иной степени связаны с такими известными в нашем городе именами, как А. Сапунов, Н. Никифоровский, В. Арсеньев, В. Стукалич, П. Красовицкий, В. Федорович, Г. Теодорович, М. Анцев и рядом других.

Здесь в определенное время размещались Учительский и Археологический институты, Витебская ученая архивная комиссия, мужское училище И. Неруша. Немало замечательных людей здесь жили в послевоенный период. Обо всем этом узнают читатели книги «Улица Ленина, 12, 14, 16».