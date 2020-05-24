Более 2000 долларов потратит Полоцкий райисполком на новый сайт
Полоцкий райисполком заказал новый сайт, он обойдется местному бюджету в 5200 рублей.
Для создания сайта проводится закупка из одного источника. Заявки принимают до 25 мая. После подписания договора подрядчику отводится всего месяц, для того, чтобы разработать и внедрить новую версию сайта.
Согласно техническому заданию новый сайт райисполкому потребовался для следующих задач:
- обеспечение высокоэффективной работы с населением;
- систематизация и структуризация имеющейся информации о Полоцком районе и райисполкоме, размещение её в удобном для поиска и просмотра формате;
- размещение тематической информации о мероприятиях в районе, информации о важнейших международных, республиканских и областных мероприятиях;
- обеспечение круглосуточной доступности информации Сайта;
- обеспечение защиты информации в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов данной области;
- организация электронного документооборота и работы с обращениями граждан в электронном формате.
Новый сайт должен поддерживать три языка: английский, белорусский и русский. Кроме того у него должна быть версия для слабовидящих людей.
За 30 дней разработчику предстоит спроектировать сайт и самостоятельно разработать техническое задание для утверждения заказчиком; создать не менее двух уникальных дизайн-макетов; сверстать адаптивный шаблон, интегрировать его с CMS, а затем наполнить его контентом на трех языках. Также необходимо подключить к сайту сервиса «Электронная приемная».
Ориентировочная стоимость разработки нового сайта составляет 5200 рублей, эти средства возьмут из районного бюджета.
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