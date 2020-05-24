Более 2000 долларов потратит Полоцкий райисполком на новый сайт

Сяржук Серабро • 24/5/20 20:04 • Эканоміка

Полоцкий райисполком заказал новый сайт, он обойдется местному бюджету в 5200 рублей.



Для создания сайта проводится закупка из одного источника. Заявки принимают до 25 мая. После подписания договора подрядчику отводится всего месяц, для того, чтобы разработать и внедрить новую версию сайта.

Согласно техническому заданию новый сайт райисполкому потребовался для следующих задач:

обеспечение высокоэффективной работы с населением;

систематизация и структуризация имеющейся информации о Полоцком районе и райисполкоме, размещение её в удобном для поиска и просмотра формате;

размещение тематической информации о мероприятиях в районе, информации о важнейших международных, республиканских и областных мероприятиях;

обеспечение круглосуточной доступности информации Сайта;

обеспечение защиты информации в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов данной области;

организация электронного документооборота и работы с обращениями граждан в электронном формате.

Новый сайт должен поддерживать три языка: английский, белорусский и русский. Кроме того у него должна быть версия для слабовидящих людей.

За 30 дней разработчику предстоит спроектировать сайт и самостоятельно разработать техническое задание для утверждения заказчиком; создать не менее двух уникальных дизайн-макетов; сверстать адаптивный шаблон, интегрировать его с CMS, а затем наполнить его контентом на трех языках. Также необходимо подключить к сайту сервиса «Электронная приемная».

Ориентировочная стоимость разработки нового сайта составляет 5200 рублей, эти средства возьмут из районного бюджета.