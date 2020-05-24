Более 2000 долларов потратит Полоцкий райисполком на новый сайт

• 24/5/20 20:04 • Эканоміка

Полоцкий райисполком заказал новый сайт, он обойдется местному бюджету в 5200 рублей.
Вид современного сайта Полоцкого райисполкома

Для создания сайта проводится закупка из одного источника. Заявки принимают до 25 мая. После подписания договора подрядчику отводится всего месяц, для того, чтобы разработать и внедрить новую версию сайта.

Согласно техническому заданию новый сайт райисполкому потребовался для следующих задач:

  • обеспечение высокоэффективной работы с населением;
  • систематизация и структуризация имеющейся информации о Полоцком районе и райисполкоме, размещение её в удобном для поиска и просмотра формате;
  • размещение тематической информации о мероприятиях в районе, информации о важнейших международных, республиканских и областных мероприятиях;
  • обеспечение круглосуточной доступности информации Сайта;
  • обеспечение защиты информации в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов данной области;
  • организация электронного документооборота и работы с обращениями граждан в электронном формате.

Новый сайт должен поддерживать три языка: английский, белорусский и русский. Кроме того у него должна быть версия для слабовидящих людей.

За 30 дней разработчику предстоит спроектировать сайт и самостоятельно разработать техническое задание для утверждения заказчиком; создать не менее двух уникальных дизайн-макетов; сверстать адаптивный шаблон, интегрировать его с CMS, а затем наполнить его контентом на трех языках. Также необходимо подключить к сайту сервиса «Электронная приемная».

Ориентировочная стоимость разработки нового сайта составляет 5200 рублей, эти средства возьмут из районного бюджета.

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