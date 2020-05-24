Как в Витебске кладут трубу на историю: что уцелеет после экскаватора на месте дома жены Шагала?

• 24/5/20 23:09 • Культура

Старинные своды, которые откопали при прокладке траншеи теплотрассы, разрушат, а уцелевшее помещение гостиницы Брози, которое вскрыл экскаватор, опять завалили. Что происходит в историческом центре Витебска?
Земляные работы на месте гостиницы Брози в Витебске. Фото Сергея Серебро

23 мая земляные работы в начале улицы Толстого напротив Воскресенской церкви продолжились. Если днем ранее экскаватор прокопал траншею вдоль стены здания «Белагропромбанка», обнажив стены здания, стоявшего между гостиницей Брози и сохранившимся домом, а также загадочные своды со стороны церкви, то в этот день техника начала копать в сторону улицы Ленина.

Земляные работы на месте гостиницы Брози в Витебске. Фото Сергея Серебро

Таким образом, экскаватор вторгся на территорию так называемого дома Виттенберга, где находилась гостиница Брози, а также магазин Розенфельда. Именно на его дочери Белле Розенфельд был женат Марк Шагал.

Отверстие в перекрытии, проделанное экскаватором, открыло уцелевшее помещение гостиницы. Фото Сергея Серебро

Отверстие в перекрытии, проделанное экскаватором, открыло уцелевшее помещение гостиницы. Фото Сергея Серебро

В результате ковш экскаватора проломил перекрытие, и появилось отверстие, ведущее в уцелевшее помещение, вероятнее всего, подвала гостиницы. Поскольку перекрытия в войну не пострадали, это помещение совершенно не засыпано грунтом.

Земляные работы на месте гостиницы Брози в Витебске. Фото Сергея Серебро

По какой-то причине, по окончании работ, образовавшийся ход завалили обломками конструкций здания и грунтом. Похоже, исследовать его не собираются. Если же там тоже будут прокладывать траншею, то перекрытию могут быть уничтожены и помещения засыплет землей.

Своды, откопанные со стороны улицы Толстого. Фото Сергея Серебро

Своды, откопанные со стороны улицы Толстого. Фото Сергея Серебро

Что же касается сводов, открывшихся на северной стороне разрытого 22 мая здания, то их ждет печальная участь. По словам прораба именно в этом месте собираются проложить трубопровод, и, соответственно эти сохранившиеся части зданий, возможно, относящихся к более раннему периоду, чем уцелевшая дореволюционная застройка улицы Толстого, будут полностью уничтожены.

Траншея на месте здания, стоявшего рядом с гостиницей Брози. фото Сергея Серебро

Огромное удивление вызывает такое отношение властей к остаткам здания, которое некогда планировали даже восстановить. Зачем при этом уничтожать уцелевшие части?..

Экскаватор засыпает отверстие в перекрытии, открывшее уцелевшее помещение гостиницы. Фото Сергея Серебро

Экскаватор засыпает отверстие в перекрытии, открывшее уцелевшее помещение гостиницы. Фото Сергея Серебро

В конце 2000-х существовал амбициозный проект строительства на сохранившихся фундаментах гостиницы, воссоздававшей облик разрушенного дома Витенберга. Занималось этим ОДО «Дан», то самое, которое хотело построить в парке Фрунзе молодежный развлекательный центр. Проекты обоих объектов разработал архитектор Игорь Ротько. Новая гостиница Брози даже якобы была согласована со всеми инстанциями, а фирма получила права на земельный участок и даже нашла подрядчика.

Дело оставалось за малым — найти инвесторов. На строительство копии гостиницы Брози требовалось 2 800 000 евро, на центр «Дан» — еще 3 500 000 евро. Инвесторы ни на один из объектов, похоже, так и не нашлись.

Земляные работы на месте гостиницы Брози в Витебске. Фото Сергея Серебро

В результате в 2010 году на месте гостиницы Брози установили постамент для памятника князю Ольгерду. Сама конная статуя витебского князи и великого литовского князя появится на нем только спустя четыре года.

Вид на Воскресенскую церковь из траншеи под теплотрассу. Фото Сергея Серебро

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