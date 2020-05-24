Как выглядит доска почета в центре Витебска за 67 тысяч долларов

Ігар Мацьвееў • 24/5/20 15:35 • Грамадства

На площади Победы в Витебске установили новую доску почета, которая обошлась бюджету города более чем в 150 тысяч рублей.



С лицевой стороны доска разделена на две части. На одной, с гербом Витебска, разместят лучшие предприятия города. На второй, с гербом Витебской области, - лучшие предприятия из региона.

С обратной стороны на доске — карта Витебской области и генеральный план Витебска.

Доску установили еще в начале мая, но пока названий предприятий на ней нет.

Новая доска почета обошлась казне города более чем в 150 тысяч рублей (свыше 67 тысяч долларов).

Напомним, в 2019 году в Витебске решили перенести Доску почета из парка Партизанской славы на площадь Победы.