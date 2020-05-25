Более сотни деревьев спилят в Витебске, еще две сотни подвергнут обрезке. Это обойдется почти в 25 000 долларов

Сяржук Серабро • 25/5/20 14:50 • Экалогія

Этим летом только в Первомайском районе Витебска 135 деревьев будут удалены, а еще 215 обрезаны.



Закупку из одного источника объявил Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Первомайского района города Витебска. Обрезать и пилить деревья будут на территории дошкольных учреждений и учреждений среднего образования.

Спилить деревья планируют в 30 садиках и школах, под пилу пойдут 71 дерево с диаметром ствола до 50 сантиметров и 64 дерева превышающих эту толщину.

Обрезка будет проводиться в 23 школах и садиках, там должны обработать 173 дерева толщиной до 50 сантиметров и еще 42 с диаметром ствола боле полуметра.

Работы согласно документации закупки, начнутся с 8 июня и должны быть завершены до 31 июля. Обрезка будет стоить 32 500 рублей, а удаление — 27 000 рублей. Оплачиваться эти работы будут из местного бюджета.