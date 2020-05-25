Партию в 1000 доз мефедрона изъяла витебская милиция, в ходе спецоперации задержаны два наркодилера

Іван Дзедушкін • 25/5/20 11:59 • Крымінал

Крупнейшая партия мефедрона изъята витебской милицией в ходе спецоперации по обезвреживанию курьерши интернет-магазина наркотиков.



Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми получили оперативную информацию о том, что ранее судимая витеблянка устроилась в качестве курьера и закладчика в интернет-магазин, который занимается распространением наркотиков. Женщина побывала в столице, где в условном месте забрала крупную партию запрещенных веществ.

Вернувшуюся в областной центр витеблянку задержали, в ходе обыска у неё был обнаружили и изъяли сверток, в котором находилось 100 граммов особо опасного психотропного вещества мефедрона. Стоимость этой партий в 1000 доз на черном рынке составляет примерно 8000 рублей.

В результате дальнейших оперативных мероприятий милиционеры вышли на еще одного распространителя наркотиков, который был связан с изъятой партией — был задержан 28-летний житель Витебска.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 328 УК — незаконный оборот наркотических средств, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.