Сяржук Серабро • 25/5/20 21:52 • Культура

Здание на улице Чехова, которому почти 120 лет уже лишилось восточного фронтона и почти всего северо-восточного угла. Что дальше?



Дом №7 на улице Чехова в Витебске был построен купцом Шнером Шлёмовым Смолянским в 1902 году. В конце 2017 года его выставили на продажу, но покупатель нашелся только в 2020 году — в конце февраля кирпичное здание приобрел деревни Долгое Бешенковичского района за 36 238 рублей.

С момента покупки прошло два с лишним месяца, и новый владелец, очевидно, каким-то чудом успев за такой небольшой срок сделать проект, приступил к реконструкции историко-культурной ценности 3-й категории.

По состоянию на 25 мая у этой ценности уже снята кровля, стропильная система и потолочное перекрытие, отсутствует фронтон с восточной стороны и кусок стены под ним, а также до нижнего края окон разобран северо-восточный угол и часть северной стены над дверным проемом.

Впрочем, даже если этот почти 120-летний домик полностью снесут, не смотря на сохранившуюся пока на нем табличку о том, что нанесение вреда памятнику преследуется по закону, в это никого не удивит. Ведь именно так поступили в 1998 году, когда, как пишет археолог Ольга Левко в своей книге «Витебск» из серии «Древнейшие города Витебска», строительству здания №5 по улице Толстого предшествовало разрушение памятника архитектуры XVIII-XIX веков, в результате чего на его месте образовался котлован площадью 420 квадратных метров, соответствующий параметрам разрушенного здания.

Разрушена часть дореволюционного особняка на улице Чехова в Витебске — это новый владелец начал реконструкцию



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